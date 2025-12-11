Die Adastra Group, ein weltweit führendes IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-, Daten- und Cloud-Transformationen, hat die Amazon Web Services (AWS) Agentic AI Specialization erhalten eine neue Kategorie innerhalb der AWS AI Competency.

Diese Spezialisierung würdigt Adastra als AWS-Partner, der Unternehmen bei der Einführung autonomer KI-Systeme unterstützt, um komplexe Geschäftsprozesse vollständig zu automatisieren von der Planung über die Ausführung bis zur Optimierung. Die Auszeichnung bestätigt die nachgewiesene Expertise von Adastra sowie den erfolgreichen Einsatz produktionsreifer Agenten, die eigenständig denken, handeln, mit Tools arbeiten, Aufgaben ausführen und kontinuierlich dazulernen.

"Mit AWS und Amazon Bedrock Agents bringen wir unsere Kunden über die Experimentierphase hinaus. Wir ermöglichen autonome Systeme, die denken, planen und unternehmensweit agieren", erklärt Ondrej Vanek, Chief AI Officer bei Adastra. "Wir gehören zur ersten Kohorte von AWS-Partnern, die die Agentic AI Specialization erhalten haben und demonstrieren damit echten Impact etwa indem wir Workflows von Tagen auf Stunden verkürzen, Prozesse skalieren, ohne die Kosten linear zu erhöhen, und echten ROI liefern. Dabei setzen wir auf Enterprise-Governance, Monitoring, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung in der AWS-Umgebung unserer Kunden."

Adastra adressiert zentrale Herausforderungen von Unternehmen mithilfe von KI: hohe Servicekosten, verstreutes Wissen über Dokumente und fragmentierte Systeme sowie manuelle Übergaben, bei denen Mitarbeiter:innen Aufgaben zwischen Teams und Anwendungen erneut eingeben oder weiterleiten müssen. Mit robusten Governance-Standards und Best Practices begleitet Adastra seine Kunden von der ersten Idee bis zur produktionsreifen Lösung in der eigenen Cloud. Das End-to-End-Dienstleistungsportfolio umfasst Discovery und Prototyping ebenso wie Implementierung, Monitoring und kontinuierliche Optimierung, basierend auf robuster Governance und bewährten Betriebspraktiken.

Ein Beispiel: Tornatech implementierte mit Adastra einen agentenbasierten KI-Assistenten auf Basis von Amazon Bedrock. Das Ergebnis: ERP-Daten lassen sich per Spracheingabe in Sekunden abrufen statt wie bisher in Stunden. Die IT wird entlastet, die Nutzerautonomie steigt. "Der größte Mehrwert liegt nicht nur in der Zeitersparnis die Lösung inspiriert unser Team, wie KI unsere Arbeit grundlegend verändern kann", so David Lamarre, IT Director bei Tornatech.

Branchenübergreifend automatisieren diese Lösungen Workflows, verkürzen Durchlauf- und Bearbeitungszeiten, erhöhen den Self-Service-Anteil und die 24/7-Reaktionsfähigkeit und liefern messbare Verbesserungen in Kundenerlebnis und Kosteneffizienz.

Mit der neuen Spezialisierung können Unternehmen nun gezielt Partner wie Adastra wählen, die ihre Kompetenz beim Aufbau und Rollout von KI-Agenten auf Enterprise-Niveau nachgewiesen haben. Typische Einsatzfelder: Wissensmanagement, intelligente Prozessautomatisierung, autonome Kundenservices, automatisierte Finanzprozesse und optimierte Lieferketten.

Diese Erweiterung der AWS AI Spezialisierung umfasst nun auch Partner mit fundierten Fähigkeiten im Bereich generativer KI und agentenbasierter Systeme.

Weitere Informationen

AI Day Workshop : Praxisorientierte Workshops, die Unternehmen dabei helfen, Use Cases mit hohem ROI und klare Adoptions-Roadmaps zu identifizieren für mehr Effizienz, Optimierung und Automatisierung mit KI. Mehr erfahren: https://adastracorp.com/lp/corporate-workshop-ai-days/

: Praxisorientierte Workshops, die Unternehmen dabei helfen, Use Cases mit hohem ROI und klare Adoptions-Roadmaps zu identifizieren für mehr Effizienz, Optimierung und Automatisierung mit KI. Mehr erfahren: https://adastracorp.com/lp/corporate-workshop-ai-days/ Agentic-AI-Expertise : https://adastracorp.com/lp/reduce-cost-to-serve-and-grow-customer-value-with-agentic-ai/

: https://adastracorp.com/lp/reduce-cost-to-serve-and-grow-customer-value-with-agentic-ai/ Adastras Partnerschaft mit AWS: Zur Übersicht

Über Adastra

Adastra ist ein international führendes Unternehmen für daten- und KI-getriebene Transformation. Seit über 25 Jahren unterstützt Adastra Organisationen dabei, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar einzusetzen. Ziel ist es, durch Dateninnovation, operative Exzellenz und smarte Kundenansprache nachhaltigen Geschäftswert zu schaffen.

Zahlreiche weltweit führende Marken vertrauen auf Adastras End-to-End-Lösungen, die auf durchdachter Strategie, solider Governance und technischer Tiefe basieren. Von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen entlang ihrer gesamten KI-, Daten- und Cloud-Transformation und entwickelt zukunftsfähige Strukturen mit messbarem Mehrwert.

Das Unternehmen ist in zentralen Branchen tätig, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Einzelhandel und Professional Services. Adastra beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien.

