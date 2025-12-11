NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A3ENQ51

