München/Bonn/Berlin/Wien (ots) -Bewerbungen aus 35 Ländern unterstrichen die Reichweite des SDG Innovation Award. Nominiert waren Nachhaltigkeitsprojekte aus Europa, Asien und Afrika, darunter Initiativen aus China, Sri Lanka, Südkorea, Indien, Togo, Kenia, Indonesien, Portugal, Belgien, der Schweiz und Deutschland. Im Fokus der diesjährigen Einreichungen standen Energie, Innovationen in der Landwirtschaft, nachhaltige Lieferketten, Textilwirtschaft und Stadtentwicklung.Der Senat der Wirtschaft Deutschland und die UN-Organisation UNIDO haben den SDG Innovation Award 2025 an internationale Unternehmen, Städte und Bildungsinitiativen vergeben. Die Auszeichnung stand im Zeichen breiter internationaler Beteiligung und politischer Unterstützung. Zahlreiche Beispiele belegen, die wirksame Verbindung zwischen marktwirtschaftlichem Erfolg der Unternehmen bei gleichzeitiger Einhaltung der globalen Nachhaltigkeitsziele.Die Auswahl traf eine unabhängige Jury unter Vorsitz von Dr. Martin Frick, Direktor des Welternährungsprogramms der UN. Bewertet wurden Wirkung, Innovationsgrad, Skalierbarkeit und SDG-Bezug. Ausgezeichnet wurde in den drei Kategorien Unternehmen, Jugend und Bildung sowie Städte, Gemeinden und Landkreise. Der Senat der Wirtschaft betont, dass praktische Umsetzung und nachweisbare Ergebnisse im Mittelpunkt der Bewertung standen.Zu den Gewinnern gehören in der Kategorie Unternehmen Brands Fashion, Help-O aus Sri Lanka, Ralf Bohle/Schwalbe, Suntec Togo, Synhelion aus der Schweiz sowie die Volkswagen Group. In der Kategorie Jugend und Bildung wurden Capgemini und die Dreyer Stiftung ausgezeichnet. Bei den Städten und Kommunen setzten sich Cascais aus Portugal und der Zichuan District aus China durch. Weitere Nominierte kamen unter anderem aus Belgien, Indonesien, Indien und Südkorea. Rund 300 Gäste verfolgten die Verleihung.Die Teilnahme von Dr. Silke Launert als Parlamentarische Staatssekretärin der Bundesregierung und UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller hob die Bedeutung der Award-Verleihung hervor. Internationale Gäste der Politik, wie die vormalige Ministerpräsidentin Togos, Victoire Tomégah-Dogbé, sowie Delegationen aus Südkorea, Incheon und Seocho-gu, verdeutlichten die globale Dimension des Wettbewerbs, der auch weltweit einsetzbare Lösungen für nachhaltige Entwicklung sichtbar machen soll.