Nürnberg (ots) -- International erfahrene Marketing-Expertin Frida Elisson übernimmt Verantwortung für Markenführung und Marketingaktivitäten von immowelt- Fundtiere Expertise in Markenpositionierung durch Karriere-Stationen bei Unilever, Google und eBay Kleinanzeigenimmowelt verstärkt sein Führungsteam und beruft Frida Elisson zur neuen Chief Marketing Officer (CMO). Die international erfahrene Marketing-Spezialistin übernimmt ab sofort die Verantwortung für die strategische Markenführung sowie die Weiterentwicklung aller Marketingaktivitäten bei immowelt."Mit Frida Elisson haben wir eine äußerst erfahrene Führungskraft für unser Team gewonnen. Als ausgewiesene Marketing-Expertin mit fundierten Kenntnissen im E-Commerce hat sie bewiesen, dass sie starke Marken mit innovativen Ideen und Kampagnen führen und positionieren kann", sagt Theo Mseka Geschäftsführer von immowelt. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Frida das Wachstum von immowelt voranzutreiben.""Die nächste Ära der Immobilienwirtschaft wird digitaler und kundenzentrierter sein. Wer Daten und Technologie mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen verbindet, wird die Zukunft gestalten", sagt Frida Elisson. "immowelt ist eine starke Marke mit langer Tradition, und ich bin sehr motiviert und entschlossen, das Wachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben."Über 2 Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von Top-MarkenFrida Elisson verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Marketing und umfassende Expertise in strategischer Markenentwicklung, digitaler Transformation und kundenzentrierter Innovation. Ihre berufliche Laufbahn führte sie in leitende Positionen bei Unternehmen wie Unilever, Google und eBay Kleinanzeigen.