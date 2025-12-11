IPO-Studie der Kirchhoff Consult AG:

Die IPO-Bilanz 2025: Nur drei Börsengänge - und dennoch starke Kurse

- Nur drei Börsengänge in Deutschland - nach vier IPOs im Vorjahr

- Emissionsvolumen sinkt auf 1,19 Mrd. Euro - zweitniedrigster Wert der vergangenen zehn Jahre

- Starke Kursentwicklung der Börsenneulinge: +55 Prozent im Durchschnitt - getrieben durch Pfisterer Holding SE

- Markt für Mittelstandsanleihen stabil mit 23 IBOs, aber deutlich höherem Emissionsvolumen

- Kirchhoff Consult erwartet für 2026 zunehmende IPO-Aktivität bei stabilerem Marktumfeld

Kirchhoff Consult, eine der führenden Kommunikations- und Strategieberatungen für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit, hat heute ihre IPO-Studie für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Studie zeigt: Der deutsche Markt für Börsengänge bleibt weiter verhalten. Mit nur drei IPOs - und damit einem Börsengang weniger als im Vorjahr - setzt sich die Schwäche am Kapitalmarkt fort. Das Emissionsvolumen fiel auf 1,19 Milliarden Euro und markiert damit ...

