James-Bay-Goldrausch 2.0: Unzen-Durchbruch, Rekord-Goldpreis und Dolly-Varden-Merger! Perfektes Setup für mega Kurs-Explosion!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis hat in diesem Jahr 2025 eine Serie von Superlativen hingelegt, die einzigartiger kaum sein könnten. So stieg der Preis in weniger als drei Monaten um über 1.000,- USD/Unze und verdoppelte sich sogar in den letzten etwa zwei Jahren.

Quelle: Seeking Alpha

Für das kommende Jahr rechnen die Analysten von Heraeus Precious Metals mit einem Spitzenwert von bis zu sagenhaften 5.000,- USD/Unze.

Quelle: Heraeus Precious Metals Ausblick auf 2026

Diese Entwicklung wird vor allem gestürzt durch das anhaltend hohe Niveau der Goldkäufe durch die Zentralbanken. Allein im dritten Quartal 2025 fügten die Währungshüter weltweit 220 Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzu, ein Plus von 28% gegenüber dem zweiten Quartal dieses Jahres und 10% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Goldnachfrage der Zentralbanken hält Kurs auf ein weiteres Rekordjahr! Jährliche Goldnachfrage der Zentralbanken in Tonnen:

Quelle: World Gold Council

Selbst wenn im Gesamtjahr 2025 die Werte der letzten drei Jahre nicht ganz erreicht werden sollten, ist der Trend hin zu einer zunehmenden strategischen Goldallokation der Zentralbanken deutlicher denn je, und das wohlgemerkt bei einem Rekordniveau des Goldpreises.

Aber auch der scheinbar unstillbare Hunger von Gold-ETFs nach dem glänzenden Metall kann den Preis pro Unze langfristig in höheren Sphären "zementieren".

Bis zum Ende des dritten Quartals belief sich das weltweit verwaltete Vermögen von Gold-ETFs auf sensationelle 472 Mrd. USD. Das ist nicht nur ein Plus von 23% und damit von rund einem Viertel gegenüber dem Vorquartal, sondern auch ein neuer Rekordwert.

Mit 3.838 Tonnen stiegen die Goldbestände um 6% verglichen zum zweiten Quartal 2025 und kratzten damit an der Bestmarke von 3.929 Tonnen aus dem November 2020.

Seit Jahresbeginn verzeichnen Gold-ETFs die stärksten Zuflüsse seit 2020:

Quelle: World Gold Council

Auch mit Blick darauf ergibt sich weiterer Spielraum nach oben für das Auffüllen von Gold-ETFs, was wiederum auch dem Goldpreis zusätzlichen Auftrieb verleihen würde.

Umso mehr "schielen" Investoren auf entschlossene Explorer und Entwickler und auf angehende Produzenten, die angesichts eines langfristigen Festsetzens des Goldpreises auf hohem Niveau direkt von einem kräftigen Hebel profitieren. Zu diesen Gewinnern zählt zweifelsohne auch Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) vor allem mit Blick auf die jetzt veröffentlichte Mineral-Ressourcenschätzung für sein kanadisches Power-Projekt "Sakami' im hochgradigen Istchee-Territorium/James Bay Region im Norden der kanadischen Provinz Québec.

Oberflächennah, Low-Cost-Exploration und Mega-Erweiterungspotenzial: Sensationelle Ressourcenschätzung für "Sakami'!

Vor einigen Wochen hat Fury Gold (WKN: A2QFEP) den erfolgreichen Abschluss seiner Bohrkampagne auf "Sakami' gemeldet, wo sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.965 m auf Erweiterungen und Lücken beim vielversprechenden Zielgebiet "La Pointe Extension' abzielten.

Quelle: Fury Gold Mines

Das Best-of der rekordverdächtigen Resultate liest sich entsprechend beeindruckend. So förderte Bohrloch 25SK-005 phänomenale 0,71 g/t Au über 26,0 m, einschließlich 1,76 g/t Au über 6,5 m zutage.

Quelle: Fury Gold Mines

Bohrung 25SK-007 stand diesen bombastischen Volltreffern mit satten 0,83 g/t Au über 22,2 m inklusive 1,71 g/t Au über 2,9 m und 8,62 g/t Au über 1,0 m in nichts nach.

Quelle: Fury Gold Mines

Insgesamt konnte die Ausdehnung der oberflächennahen Goldmineralisierung bei "La Pointe Extension' mit nur wenigen Bohrungen deutlich vergrößert werden. Das schließlich stellt einen beeindruckenden Beleg für die allgemeine Kontinuität und Vorhersagbarkeit der mächtigen Mineralisierung dar und ist zudem ein entscheidender Faktor für die kurze Zeit später gemeldete Mineralressourcenschätzung.

Dazu kommt, dass Fury Gold (WKN: A2QFEP) dank der sehr erfolgreichen Bohrungen auch eine Bestätigung dafür erhielt, dass die Mineralisierung bei "La Pointe Extension' in der Tiefe und entlang des Streichs nach Westen hin offen ist. In diesem Sinne: Bühne frei für die erste Schätzung der satten Ressourcen dieses hochgradigen Zielgebiets!

Quelle: Fury Gold Mines

Mächtige 23,9 Millionen abgeleitete Tonnen mit einem Gehalt von grandiosen 1,07 g/t Au (Gold), was phänomenalen 825.000 Unzen entspricht - das also sind die kolossalen Kennzahlen der ersten Ressourcenschätzung für "La Pointe Extension'. Zu diesem fetten Fundus gesellt sich die Erkenntnis, dass alle Unzen oberflächennah sind und sich sehr wahrscheinlich innerhalb von 400 m unter der Oberfläche befinden, was den Abbau sehr viel kosteneffizienter gestalten würde.

Und wenn wir schon bei Kosteneffizienz sind: mit gerade einmal 9,- CAD/Unze sind die Explorationsausgaben für "La Pointe Extension' branchenführend niedrig, wohlgemerkt inklusive der Kosten für die im April dieses Jahres abgeschlossene Übernahme von Quebec Precious Metals Corporation, womit letztlich das Ausnahme-Asset "Sakami' mit seinen vielversprechenden Zielgebieten "La Pointe Extension', La Pointe und Juliette in den Besitz von Fury Gold (WKN: A2QFEP) überging.

Ebenso ermutigend ist, neben den fetten Ressourcen, die Tatsache, dass "La Pointe Extension' enormes Erweiterungspotenzial aufweist. So bleibt die Ressource in alle Richtungen offen, was eine unmittelbare Erweiterung nach Nordosten und Südwesten sowie unterhalb der derzeitigen Tagebauausdehnung ermöglicht, die aktuell auf 175 m unter der Oberfläche begrenzt ist.

Quelle: Fury Gold Mines

In sensationellen Zahlen ausgedrückt, würde das anfänglichen Mineralexplorationsziel in "La Pointe Extension' unfassbare zwischen 8,1 Millionen und 14,7 Millionen Tonnen betragen, mit einem Gehalt von herausragenden 1,57 g/t Au bis 1,11 g/t Au.

Es verwundert also nicht, wenn Tim Clark, CEO von Fury Gold (WKN: A2QFEP), die Begeisterung für die La-Pointe-Extension Ergebnisse und damit auch der ersten Mineralressourcenschätzung für "Sakami' kaum zurückhalten kann:

"825.000 Unzen bilden nicht nur eine starke Basis für unser weiteres Wachstum, sondern bergen auch enormes Expansionspotenzial für unser gesamtes Portfolio in der hochgradigen Eeyou Istchee - James Bay-Region."

Das kann auch Bryan Atkinson, Senior Vice President Exploration von Fury, unterschreiben:

"Mit praktisch jeder Bohrung im Rahmen unserer Sommerkampagne 2025 in "Sakami', konnten wir die Kontinuität und die Gehalte, die bei historischen Bohrungen festgestellt wurden, erweitern und bestätigen. Das Ergebnis dieser Arbeiten und Erfolge zeigt sich nun in der vielversprechenden Ressourcenschätzung für "La Pointe Extension' und darin, dass wir diese abgeleitete Ressource kosteneffizient und unmittelbar erweitern können."

Fusion von Contango und Dolly Varden setzt weitere Wachstumsimpulse für Fury Gold!

Parallel zur Meldung der satten Ressourcen von "La Pointe Extension', freut sich Fury Gold (WKN: A2QFEP) auch über die angekündigte Fusion der beiden nordamerikanischen Gold-Silber-Explorer Contango Ore Inc. und Dolly Varden Silver Corp. Schließlich hält Fury Gold 12,9% bzw. 11,3 Millionen Aktien an Dolly Varden.

Damit profitiert es unmittelbar vom geplanten Zusammenschluss auf Augenhöhe der beiden Unternehmen. Denn aus ihrer Fusion soll ein Multi-Stage-Unternehmen für Silber und Gold mit einem diversifizierten Portfolio aus Explorations- und Produktionsprojekten in Alaska und Kanada entstehen.

Abgesehen davon, dass Fury Gold (WKN: A2QFEP) Golds CEO Tim Clark im Board of Directors sitzen wird, bedeutet der Zusammenschluss für Fury auch einen kräftigen Schub für seinen rund 13%-Aktienbesitz, weil Dolly Varden durch den Deal wesentlich liquider wird.

Insgesamt kann Fury Gold (WKN: A2QFEP) von der Fusion profitieren, da dieser Merger das entstehende neue Unternehmen strategisch günstig als nordamerikanischen Mid-Tier-Gold-Silber-Player positioniert. Angesichts des Power-Potenzial-Portfolios und hoher Metallpreise würde eine mögliche höhere Bewertung gleichzeitig auch den Anteil von Fury Gold aufwerten, inklusive des Hebels bei weiteren Explorationserfolgen und Produktionssteigerungen von Contango und Dolly Varden.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pea-committee-bay-and-the-rare-earths-project/

Fazit:

Auch wenn die Goldpreisrallye kleinere Korrekturen erfährt, bleibt der Trend hin zu einem langfristig höheren Niveau erhalten. Schließlich sind die Treiber dahinter - eine anhaltend höhere Inflation, die Aufstockung der Goldbestände seitens der Zentralbanken und Gold-ETFs, hohe Staatsverschuldungen, ein schwacher Dollar und auch die Flucht der Investoren in den "sicheren Hafen" Gold angesichts immer noch bestehender geopolitischer Risiken - weiterhin intakt.

Entschlossene Explorer wie Fury Gold (WKN: A2QFEP) mit seinem Power-Portfolio in Kanada als Tier-1-Region, können davon besonders profitieren, vor allem dann, wenn sie wie Fury kostendiszipliniert und auf Wertschöpfung fokussiert sind.

Hinzu kommt, dass Fury Gold (WKN: A2QFEP) von der Fusion des kanadischen Silber-Explorers Dolly Varden mit dem US-Goldprojekt-Entwickler Contango profitiert. Denn eine mögliche höheren Bewertung des neu entstehenden Unternehmens würde auch eine Wertsteigerung von Fury Golds (WKN: A2QFEP) 12,9%-Anteil an Dolly Varden bedeuten. Zudem wirken sich auch künftige neue Entdeckungen und eine höhere Produktion wertsteigernd auf Fury Golds Aktienbesitz aus.

Angesichts dieser vielen kräftigen Hebel könnte das Aufwärtspotenzial von Fury Gold (WKN: A2QFEP) kaum dynamischer sein. Wer den vollen Umfang mitnehmen will, sollte jetzt zu einem noch günstigen Preis einsteigen, bevor sich Fury Gold noch prominenter auf dem Radar der Investoren positioniert.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Fury Gold Mines Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen, World Gold Council, Heraeus Precious Metals

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA36117T1003