Bullen übernehmen wieder...: Gold wechselt wieder in den Rallye-Modus! Auch TOP-Unternehmen geht wieder steil!

Gold kommt zurück und setzt seine Rekordrallye nach scharfer Korrektur fort! Nach der Verkaufswelle der letzten Tage legt der Goldpreis wieder eine fulminante Erholung hin.

vieles deutet auf eine Fortsetzung der vergangenen Rekordrallye. Ein perfektes Setting fürExplorer wie Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP). Spätestens nach der jetzt wieder eingesetzten furiosen Aufholjagd mag manchen die jüngste scharfe Korrektur des Goldpreises vorgekommen sein wie ein sommerliches Gewitter: kaum ist es vorbeigezogen, scheint schon wieder die Sonne und lässt den kühlenden Regen auf den Straßen verdunsten.

Für viele Analysten kommt diese Erholung nicht überraschend, hielten sie doch das Ausmaß des Ausverkaufs bereits davor für übertrieben. Entsprechend hatten sie noch während des "reinigenden Gewitters" ihre Goldpreisprognosen von bis zu 6.300,- USD/Unze für das laufende Jahrbekräftigt1. Denn die Rahmendaten, die ein längeres Goldpreisniveau stützen, bleiben weiterhin intakt.

So sehen einige Experten in der Beschleunigung sowohl der letzten Preisrallye wie auch der aktuellen Erholung einen Übergang von der "angstbasierten Absicherung" zu einer "strukturellen Allokation"2. Ein sehr gutes Beispiel hierfür sind die auch in diesem Jahr anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken, die laut Analysten 800 Tonnen und damit annähernd das Level von 2025 erreichen können3.

So viele Tonnen Gold haben die Zentralbanken im Dezember 2025 zu ihren Reserven hinzugefügt:

Dabei ist die Nachfrage der globalen Währungshüter in der Regel strategisch und langfristig getrieben, und das weitestgehend ungeachtet kurzfristiger Preisschwankungen oder hoher Preise. Dies schließlich stärkt die mittelfristige strukturelle Unterstützung für Gold.

Gold ist wieder am Kommen: Gold, US-Dollar, Euro, Yen-Forderungen als Anteil der offiziellen Devisenreserven (Stand: 31. Dezember 2025):

Inmitten dieses positiven Umfelds positioniert sich Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) mit seinem kanadischen Power-Portfolio voller erstklassigem Explorationspotenzial und schaut auf ein extrem erfolgreiches 2025 zurück ebenso wie es die Wachstumsweichen für das laufende Jahr justiert.

Mächtige Meilensteine erreicht!

Das vergangene Jahr war für Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) zweifelsohne eines der Extraklasse-Erfolge. So veröffentlichte das Unternehmen im September eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für sein 1A-Asset "Eau Claire' in der hochgradigen James Bay Region, Quebec/Kanada.

Die Überschrift der Studie kann nicht anders lauten als "Hochwertiges Projekt, geringe Kosten, mächtiges Produktionspotenzial".

In nackten Zahlen ausgedrückt:

Ein Nettogegenwartswert von sagenhaften 554 Mio. CAD (Diskontsatz 5%) und eine interne Verzinsung von satten 41%. Das alles basiert wohlgemerkt auf einem Goldpreis von sehr Zurückhaltenden 2.400,- USD/Unze.

Während der 11-jährigen Lebensdauer der Mine soll "Eau Claire' insgesamt 834.000 Unzen Gold produzieren, bei Gesamtkosten von sparsamen 1.140 USD/Unze und geschätzten Anfangsinvestitionen von 217 Millionen CAD. Kurz gesagt, eine brutale Kapitaleffizienz.

Um "Eau Claires' mächtiges Potenzial zu erweitern, hat Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) bereits im Oktober des vergangenen Jahres mit einem 10.000 m umfassenden Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressourcen entlang hochgradiger Ausläufer begonnen.

Ein Ziel ist dabei auch, die Mineralressourcen außerhalb des abbaubaren Teils der Wirtschaftlichkeitsstudie zu verbinden, um noch mehr der vorhandenen Goldunzen in ein zukünftiges Entwicklungsszenario einzubeziehen. Außerdem liegt der Fokus natürlich auch darauf, zusätzliche Wachstumschancen für "Eau Claires'-Mineralressourcen zu identifizieren.

Während bereits rund 6.600 m gebohrt wurden, sollen bis Ende Februar dieses Jahres die verbleibenden Bohrmeter zurückgelegt werden.

Parallel dazu bewertet Fury (WKN: A2QFEP) auch seine Anforderungen hinsichtlich Umwelt, Genehmigungen und Nachhaltigkeit, um damit die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung von "Eau Claire' gehen zu können.

"Sakami' mit sensationellen Ressourcen!

Nach Abschluss von 2.778 Bohrmeter, veröffentlichte Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) im Dezember 2025 eine erste Mineralressourcenschätzung für seine Portfolio-Perle "Sakami'. Das Projekt mit seinen Top-Zielgebieten "La Pointe Extension', "La Pointe' und "Juliette' liegt ebenso wie "Eau Claire' im kanadischen Gold-Hotspot James Bay Region und ist durch die im April des letzten Jahres abgeschlossene Übernahme von Quebec Precious Metals Corporation in Furys hochgradigen Bestand übergegangen.

Bei der Ressourcenschätzung konnten satte 23,9 Millionen Tonnen mit großartigen 1,07 g/t für 825.000 Unzen gemeldet werden.

"Sakami': Mineralressourcenschätzung und Explorationspotenzial:

Ebenso ermutigend ist dabei die Erkenntnis, dass alle Unzen voraussichtlich innerhalb von 400 m unter der Oberfläche liegen und damit zu deutlich geringeren Kosten zutage gefördert werden können.

Voll finanziertes Bohrprogramm für "Committee Bay'!

Auch nördlich von "Eau Claire' und "Sakami' werden Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) Bohrer in diesem Jahr viele Meter zurücklegen. So wird derzeit das bis zu 5.000 m umfassende und voll finanzierte Bohrprogramm für "Committee Bay' in Nunavut geplant. Der Fokus der Kampagne liegt dabei auf der weiteren Erprobung der hochgradigen Mineralisierung in der Lagerstätte "Three Bluffs' und auf der Bohruntersuchung fortgeschrittener regionaler Ziele.

Damit will Fury an die bombastischen Bohrerfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen, wo sechs Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 2.778 m niedergebracht wurde, was zur Erweiterung der Mineralisierung von "Three Bluffs' und zum Ausbau des Zielgebiets "Raven' führte.

Konsolidierung und grandiose Finanzen!

Durch die Übernahme von Quebec Precious Metals konnte Fury (WKN: A2QFEP) im letzten Jahr sein Québec-Portfolio um attraktive Explorationsprojekte nicht nur für Gold, sondern mit "Kipawa' auch für kritische Mineralien erweitern, auf nun satte über 157.000 Hektar. Damit unterstreicht Fury seine Position als das größte auf Gold fokussierte Explorationsunternehmen im "Eeyou Istchee'-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec.

Neben der strategisch sehr cleveren Konsolidierung legten Furys Bohrer im letzten Jahr über 18.000 m im gesamten Portfolio zurück, davon etwa 15.200 m in Québec. Um die Explorations- und Erschließungsarbeiten in "Committee Bay' und "Eau Claire' weiter voranzutreiben und seine Bilanz zu verbessern, sicherte sich Fury Gold in 2025 eine "Flow-Through'-Finanzierung in Höhe von 18 Mio. CAD.

Dazu kommt der Besitz von 11,3 Millionen Aktien an Dolly Varden Silver, was Furys Kapitalressourcen vor allem nach Dolly Vardens Fusion mit Contango Ore zusätzlich verbessert. Außerdem sicherte sich der Explorer im letzten Jahr auch eine zusätzliche Kapitalbeteiligung von Agnico Eagle Mines über eine Privatplatzierung in Höhe von 4,3 Mio. CAD.

Mit all diesen Erfolgen im Gepäck und fundierten Expansionsplänen voraus, skizziert Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), entsprechend entschlossen die Meilensteine für das laufende Jahr:

"Auf Basis der umfangreichen technischen Arbeiten im letzten Jahr, setzen wir aktuell die Bohrungen auf "Eau Claire' fort, mit dem klaren Ziel, das Projektrisiko insgesamt zu minimieren und die spannende Entwicklungsphase einzuleiten. Bei "Committee Bay' wiederum konzentrieren wir uns auf die weitere Erprobung der hochgradigen Mineralisierung von "Three Bluffs' und auf die Bohruntersuchung fortgeschrittener regionaler Ziele wie "Raven'. Mit einer starken Bilanz und großem Explorationspotenzial sind wir bestens aufgestellt, um unserer Vision, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden, weitere wichtige Schritte näher zu kommen."

Mining-Veteran Phil Baker wird unabhängiges Mitglied in Furys Board of Directors!

Mit seinen über vier Jahrzehnten Erfahrung im globalen Bergbau und nicht zuletzt dank seiner regionalen "James Bay'-Expertise, hat Fury (WKN: A2QFEP) mit Phil Baker einen höchst angesehenen Experten als unabhängiges Mitglied in sein Board of Directors berufen.

Baker war unter anderem über zwanzig Jahre Chief Executive Officer und Direktor von Hecla Mining, dessen Position als größter Silberproduzent in den USA und Kanada er durch ein strategisches Portfolio langlebiger Vermögenswerte stärkte. Abgesehen von seiner operativen Exzellenz war der Bergbauprofi auch sehr aktiv in Sachen Branchennetworking, unter anderem als Vorsitzender des Vorstands der National Mining Association der USA.

Seine Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Produktionsunternehmen wird ein wichtiger Treiberdafür sein, die Entwicklung von Furys Portfolio nicht nur in der Region "James Bay "entschlossen voranzutreiben.

Davon sind Furys Vorsitzender Brian Christie wie auch Phil Baker selbst sehr überzeugt:

"Phil genießt in der gesamten Bergbauindustrie hohes Ansehen und bringt neben seiner umfassende Erfahrung eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit, was operative Exzellenz, Innovation, Explorationserfolge, Sicherheitskultur, Kapitalallokation und Stakeholder-Engagement betrifft. Umso wertvoller ist seine Perspektive, die uns dabei helfen wird, "Eau Claire' vorantreiben und uns darauf zu konzentrieren, langfristigen Wert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schaffen."

Brian Christie, Vorsitzender Fury Gold Mines

"Nicht zuletzt durch meine Beziehung zu Dolly Varden bin ich seit langem mit Fury verbunden und freue mich sehr, dem Vorstand beizutreten. Dabei werde ich meine Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Produktionsunternehmen einbringen, um Furys Vermögenswerte in der Region "James Bay' gut zu positionieren und damit einen bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen."

Phil Baker

Fazit:

Mit seinem auf Wertschöpfung fokussiertem Portfolio im Tier-1-Goldgebiet "James Bay'-Region hat Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) alle Stellschrauben in der Hand, von steigenden Goldpreisen zu profitieren. Das gilt vor allem mit Blick auf das mächtige Explorationspotenzial, das perspektivisch zu einer höheren Produktion und damit zu weiterer Wertschöpfung und zu Wachstumsinitiativen beitragen kann, nicht zuletzt auch dank Furys beachtlicher Kostendisziplin. Mit Blick auf einen höheren Goldpreis kann eine mögliche "Low-Cost'-Produktion nämlich quasi ohne Umwege zu einer höheren Marge führen.

