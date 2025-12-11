Fed liefert wie erwartet - Markt wartet auf Klarheit: Marktbericht für den 11. Dezember 2025: Die dritte Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurde vom Markt nahezu eingepreist. Überraschend war eher die Tonalität: Trotz schwächerer Arbeitsmarktsignale stuft die Fed die Inflationsrisiken weiter als erhöht ein und signalisiert eine Pause im Lockerungszyklus. Die Prognosen für das BIP-Wachstum 2026 wurden gleichzeitig deutlich angehoben - ein konstruktives Signal für globale Risk Assets . Die europäischen Börsen dürften dennoch leichter starten, da Asien mehrheitlich im Minus notiert und der Dollar-Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe