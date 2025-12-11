Eine Beamtin wollte Verpflegungsmehraufwand für 24 Dienstreisen, obwohl der Einsatzort nur gut zwei Kilometer entfernt war. Schließlich musste sogar das Bundesverwaltungsgericht entscheiden: Ab wann gilt eine Entfernung als "gering" und schließt Tagegeld aus? Klingt ungewöhnlich: Eine Beamtin wollte es genau wissen und forderte Verpflegungsmehraufwand für insgesamt 24 Dienstreisen, obwohl die Entfernung zum Einsatzort lediglich 2,1 Kilometer betrug. Der Fall landete schließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht ...

