Am 11. Dezember 2008 erschütterte ein gewaltiger Finanzskandal die USA: mitten im Strudel der globalen Finanzkrise wurde Bernard "Bernie" Madoff in seinem luxuriösen Penthouse in Manhattan festgenommen. Die Verhaftung eines Mannes, der jahrzehntelang als Ikone der Wall Street, als Finanzpionier und als respektierter Philanthrop galt, erschütterte nicht nur die USA, sondern die gesamte Finanzwelt. Es stellte sich heraus, dass Madoff ein gigantisches Ponzi-System betrieben hatte - vermutlich das größte, das die Welt je gesehen hat. Der Schaden umfasste rund 65 Mrd. USD laut der manipulierten Kontoauszüge; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...