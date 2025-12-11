Ein Top-Player im europäischen Finanzbereich überzeugt mit einer Kombination, die selten ist: steigende Erträge, starke Kapitalbasis und zweistellige Renditen. Gleichzeitig gewinnt die Bank durch ein Effizienzprogramm weiter an Schlagkraft. Mit einem neuen, milliardenschweren Rückkaufprogramm wird die Aktie zusätzlich gestützt - ein Faktor, der die aktuell niedrige Bewertung noch schwerer erklärbar macht.Auch aus technischer Sicht kommt jetzt Bewegung in den Wert. Nach einer längeren Konsolidierungsphase ...

