FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend haben die Kurse am deutschen Anleihenmarkt kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,08 Prozent auf 127,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Die Fed hatte wie von Volkswirten erwartet ihre Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell stellte aber eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Man habe genügend getan, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien aber weiterhin auf einem ausreichenden Niveau, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.

Die Notenbank stellte in ihren Projektionen für das kommende Jahr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht. An den Finanzmärkten wird aber weiterhin mit zwei Zinssenkungen gerechnet. Schließlich läuft die Amtszeit von Powell im Mai aus. Nachfolger wird voraussichtlich der Trump-Vertraute Kevin Hassett, der als Vertreter einer lockeren Geldpolitik gilt.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender./jsl/mis