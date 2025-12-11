Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 3,50-3,75% gesenkt, so die Analysten der Helaba.Klare Hinweise dazu habe es im Vorfeld nicht gegeben, denn die Fed-Vertreter seien sich nicht einig. Einige stellten das Inflationsrisiko in den Vordergrund, andere würden sich um den Arbeitsmarkt Sorgen machen. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass wegen des Regierungsstillstands wichtige Datenveröffentlichungen noch auf sich warten lassen würden. Zu nennen seien die Arbeitsmarktzahlen vom November und die Inflation. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder habe sich aber dazu entschieden, die Zinsen vorsorglich zu senken, als abzuwarten, bis sich der Datennebel lichte. Jedoch habe es auch zwei Notenbanker gegeben, die gegen eine Zinssenkung gewesen seien. Interessant sei auch der Blick auf die neuen Leitzinsprojektionen, die sich im Vergleich zur letzten Abgabe im September im Median nicht verändert hätten. Ende 2026 werde ein Leitzinsniveau von 3,25-3,50% für angemessen erachtet, Ende 2027 von 3,00-3,50%. ...

