Wien (www.fondscheck.de) - Das Schweizer Fondshaus GAM holt zwei Vertriebsexperten für Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 1. Januar würden Andreas Lössl und Kadir Solmaz bei dem eidgenössischen Asset Manager starten. Beide würden an Mirko Ranno, Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich bei GAM, berichten. Lössl und Solmaz hätten zuvor bei Pictet Asset Management gearbeitet, hätten das Haus im Umfeld einer Umstrukturierung verlassen, wie "FONDS professionell ONLINE" im Januar exklusiv berichtet habe. ...

