Nio hat seine Marke Firefly in weiteren europäischen Märkten eingeführt. Erste Exemplare wurden kürzlich an Besitzer in Dänemark und Griechenland übergeben. Zuvor feierte Firefly bereits sein Debüt in Norwegen und den Niederlanden, Belgien und Österreich. Die Nio-Marke Firefly vergrößert ihren Radius in Europa: Am 10. Dezember gab das Unternehmen über seine Social-Media-Kanäle bekannt, mit den Auslieferungen des neuen Firefly EV in Dänemark und Griechenland ...

