Wenn der Indexanbieter Firmen mit großen Bitcoin-Beständen ausschließt, könnte Strategy Milliarden verlieren. Saylor warnt vor einem gefährlichen Präzedenzfall für die gesamte Branche.Strategy geht in die Offensive, nachdem der Indexanbieter MSCI vorgeschlagen hat, Unternehmen aus seinen Global Investable Market Indexes zu entfernen, deren Bilanzen zu mehr als 50 Prozent aus digitalen Vermögenswerten bestehen. Der Vorstoß trifft insbesondere Strategy, den weltweit größten Bitcoin-Treasury-Halter mit Beständen von rund 61 Milliarden US-Dollar - mehr als 85 Prozent des Unternehmenswerts. In einem ausführlichen Schreiben widersprechen Executive Chairman Michael Saylor und CEO Phong Le dem …

