Globale Zurückhaltung prägt den Handelsstart - Fokus auf Unternehmensnews

Makroökonomischer Überblick:
Am Nachmittag steht die kanadische Handelsbilanz für September zur Veröffentlichung an. Erwartet wird ein Defizit von rund -4,5 Mrd C$, das damit geringer ausfallen könnte als im Vormonat. Kurz darauf folgen die US-Daten zur Handelsbilanz im gleichen Zeitraum. Hier wird ein Anstieg des Defizits von -59,6 Mrd $ auf -63,3 Mrd $ prognostiziert. Beide Veröffentlichungen dürften Einfluss auf CAD und USD nehmen und den globalen Risikoappetit beeinflussen.
Im Fokus:
Oracle zeigt sich vorbörslich deutlich schwächer. Der US-Softwarespezialist meldete für das zweite Geschäftsquartal ein starkes Umsatzwachstum im KI-gestützten Cloud-Segment (knapp +34 % auf ~8 Mrd $), konnte jedoch den Gesamtumsatz etwas unter den Erwartungen halten (16,06 Mrd $ vs. 16,21 Mrd $), was die Aktie belastet. Zusätzlich drückte die Ankündigung deutlich erhöhter Investitionen in KI-Datenzentren (rund 12 Mrd $ an Capex im Quartal) auf die Stimmung, da das Verhältnis von Wachstum und Finanzierung nun kritisch beäugt wird.
Munich Re tritt mit leichter Stärke in den vorbörslichen Handel. Der Rückversicherer bestätigt sein Gewinnziel von rund 6 Mrd € für das laufende Jahr. Eine Zahl, mit der die Mittelfristziele nicht nur getroffen, sondern übertroffen werden sollen, wie CEO Wenning und designierter Nachfolger Jurecka im Rahmen der Vorstellung der "Ambition 2030"-Strategie heute früh erläuterten. Die Aktie profitiert von der strategischen Klarheit und dem Fokus auf stabile Profitsteigerung.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN27SU
|5,48
|55,761421 USD
|9,72
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LK
|39,2
|27927,495379 Punkte
|6,66
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2Y9U
|22,69
|26301,293278 Punkte
|10,94
|Open End
|NASDAQ 100
|Bull
|UG8W7X
|13,19
|23940,791501 Punkte
|16,26
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14TR
|9,40
|23102,999615 Punkte
|23,75
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UN0VUJ
|8,01
|24800,00 Punkte
|22,96
|16.01.2026
|Adobe Inc.
|Put
|UG8VME
|0,36
|300,00 USD
|12,4
|14.01.2026
|Adobe Inc.
|Call
|UN262M
|0,7
|370,00 USD
|13,04
|14.01.2026
|E.ON SE
|Call
|UG4EKU
|0,23
|17,00 EUR
|14,64
|18.03.2026
|DAX
|Call
|UN0VSP
|3,90
|24200,00 Punkte
|30,99
|16.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Intel Corp.
|Short
|UG9WA8
|1,39
|50,976285 USD
|-4
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|HD6S1Q
|5,53
|22099,05705 Punkte
|7
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|HD58PG
|2,65
|147,063253 USD
|5
|Open End
|DAX
|Short
|HD6QH1
|0,80
|28151,347618 Punkte
|-6
|Open End
|DAX
|Short
|HB8X77
|1,17
|32173,252034 Punkte
|-3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2025; 09:45 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen