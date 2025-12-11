Globale Zurückhaltung prägt den Handelsstart - Fokus auf Unternehmensnews

Der DAX eröffnet den Handelstag mit einem leichten Minus, die US-Indikationen zeigen ebenfalls ein schwächeres Bild. Auch der Nikkei in Japan tendiert zurück. Anleger agieren vorsichtig und verarbeiten den gestrigen Fed-Entscheid sowie frische Unternehmensnachrichten.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag steht die kanadische Handelsbilanz für September zur Veröffentlichung an. Erwartet wird ein Defizit von rund -4,5 Mrd C$, das damit geringer ausfallen könnte als im Vormonat. Kurz darauf folgen die US-Daten zur Handelsbilanz im gleichen Zeitraum. Hier wird ein Anstieg des Defizits von -59,6 Mrd $ auf -63,3 Mrd $ prognostiziert. Beide Veröffentlichungen dürften Einfluss auf CAD und USD nehmen und den globalen Risikoappetit beeinflussen.

Im Fokus:

Oracle zeigt sich vorbörslich deutlich schwächer. Der US-Softwarespezialist meldete für das zweite Geschäftsquartal ein starkes Umsatzwachstum im KI-gestützten Cloud-Segment (knapp +34 % auf ~8 Mrd $), konnte jedoch den Gesamtumsatz etwas unter den Erwartungen halten (16,06 Mrd $ vs. 16,21 Mrd $), was die Aktie belastet. Zusätzlich drückte die Ankündigung deutlich erhöhter Investitionen in KI-Datenzentren (rund 12 Mrd $ an Capex im Quartal) auf die Stimmung, da das Verhältnis von Wachstum und Finanzierung nun kritisch beäugt wird.

Munich Re tritt mit leichter Stärke in den vorbörslichen Handel. Der Rückversicherer bestätigt sein Gewinnziel von rund 6 Mrd € für das laufende Jahr. Eine Zahl, mit der die Mittelfristziele nicht nur getroffen, sondern übertroffen werden sollen, wie CEO Wenning und designierter Nachfolger Jurecka im Rahmen der Vorstellung der "Ambition 2030"-Strategie heute früh erläuterten. Die Aktie profitiert von der strategischen Klarheit und dem Fokus auf stabile Profitsteigerung.