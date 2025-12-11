Diese Tech-Aktie enttäuscht trotz "KI-Boom" und hoher Auftragspipeline - warum der Kurs jetzt kräftig unter Druck steht. Oracle zählt seit Jahren zu den zentralen Profiteuren des weltweiten Trends zu Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz. Doch die am 10. Dezember 2025 präsentierten Geschäftszahlen sorgten für Ernüchterung: Trotz voller Auftragsbücher, intensiver Nachfrage nach KI-Infrastruktur und wachsender Rechenzentrumsnetze reagierten die ...

