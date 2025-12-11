Das Ifo-Institut erwartet in den kommenden Jahren deutlich weniger Wachstum für die deutsche Wirtschaft - unter anderem wegen der Belastung durch US-Zölle. Nach der neuen Prognose stehen Deutschland zwei weitere Jahre mit Mini-Wachstum bevor. Und das könnte noch nicht alles gewesen sein. Für 2026 und 2027 senkten die Münchner Forscher ihre Prognose am Donnerstag auf ein Plus von nur noch 0,8 Prozent in 2026 und 1,1 Prozent in 2027. Das sind jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...