Die Oracle-Aktie zeigte in den letzten Wochen bereits eine desaströse Performance. Diese setzte sich am Donnerstagmorgen mit einem zweistelligen Kursverlust auf ein neues 6-Monatstief fort. Was steckt hinter der katastrophalen Kursentwicklung des Cloud-Datenbank-Anbieters? Starkes Wachstum Es ist mal wieder einer dieser Fälle, in denen ein Technologiekonzern gute Zahlen liefert und trotzdem an der Börse massiv abgestraft wird. Wie sehen die Details ...

