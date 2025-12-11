Nach dem starken Anstieg Mitte des Jahres verlief der Kurs der Volatus-Aktie weitestgehend in einer Range von 0,31 bis 0,38 €. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 0,36 €. Was macht sie besser als DroneShield und welche Aktie bietet mehr Potenzial? Militärgeschäft nimmt rapide zu Noch überwiegt das Geschäft mit Drohnen für zivile Zwecke sowie das Service- und Trainingsgeschäft, das dürfte sich jedoch zukünftig ändern. Grund hierfür ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.