Drei Hilft-Winteraktion für die Gäste des Suppenbus der Caritas Wien.



Alle können helfen. Auf Facebook, Instagram und TikTok.

Suppenzutaten kommentieren und damit echte Suppen spenden.

Das Telekommunikationsunternehmen Drei spendet mit seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" auch diesen Winter heiße Suppen an die Gäste des Canisibus, dem Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Die Drei Hilft-Winteraktion setzt wieder auf die Beteiligung der Social Media-Community: Drei fragt auf Facebook, Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans. Jede kommentierte Suppenzutat wird von Drei in eine echte Mahlzeit für den Canisibus umgewandelt, der täglich heiße Suppe an Menschen verteilt, die sie dringend brauchen. Die Aktion läuft ab sofort bis 27.1.2026. Mehr auf www.drei.at/winteraktion



"Tausende Menschen in Österreich leben in Armut und können sich alltägliche Dinge nicht leisten. Für sie haben wir mit unseren Drei Hilft-Winteraktionen schon über 200.000 heiße Suppen gespendet", sagt Rudolf Schrefl, CEO von Drei . "Auch diesen Winter sammeln wir wieder Suppen - unsere Social Media-Fans können dabei einfach mithelfen."

Der Gesamterlös der Winteraktion geht an den Caritas Suppenbus. Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Dieser Winter ist für Menschen in Not ganz besonders hart: Neben sinkenden Temperaturen bringen aktuelle Kürzungen im Sozialbereich immer mehr armutsbetroffene und obdachlose Menschen in Bedrängnis. Der Canisibus ist auch in diesen herausfordernden Zeiten für unsere Gäste verlässlich da. Täglich verteilen Freiwillige wärmende Suppe und Brot an 10 Stationen in ganz Wien. Diese Hilfe macht satt und ist gerade jetzt besonders wichtig - vielen Dank an Drei Hilft und die Community für die zuverlässige Unterstützung!"



Zwtl.: Canisibus-Suppe: keine Vorspeise, sondern eine Mahlzeit.

An 365 Tagen im Jahr ist der Canisibus in Wien unterwegs, um heiße Suppe und Brot zu verteilen. Täglich stehen die beiden Essensbusse und ein E-Lastenrad zur selben Zeit an zehn fixen Plätzen. Für viele der bis zu 400 Gäste bringen sie die einzige warme Mahlzeit am Tag. Daher ist die Canisibus-Suppe auch keine Vorspeise. Sie muss satt machen. So werden von Freiwilligen jährlich rund 100.000 Teller Suppe aus frischen, nährstoffreichen Zutaten gekocht und verteilt. Mehr auf https://www.caritas-wien.at/hilfe- angebote/obdach-wohnen/mobile-notversorgung/canisibus

Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF- Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und www.drei.at/drei-hilft



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



