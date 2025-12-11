DAX Prognose für Donnerstag, 11.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.139 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst nach und formatierte knapp über der 24.000 Punkte-Marke das Tagestief. Die Bullen konnten den Index zunächst stabilisieren und nach einer Konsolidierung gegen Mittag wieder aufwärtsschieben. Es ging bis zum Nachmittag aufwärts, der Index konnte sich zum Xetra Schluss über der 24.100 Punkte-Marke festsetzen, haben es aber nicht geschafft, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter erholen, über die 24.200 Punkte-Marke laufen und darüber den Tagesschluss markieren. Der DAX ging bei 24.208 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Der DAX zeigt kurzfristig ein eingetrübtes Bild: Im 1h-Chart müssen SMA20 und SMA50 zurückerobert werden, sonst droht eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200.

Die heutige DAX Prognose bleibt seitwärts bis abwärts, mit 60 - Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.113/24.207 und 23.918/23.763 Punkten.

Der Fear-and-Greed-Index steht bei 36 ("Fear") und signalisiert weiterhin eine verhaltene Marktstimmung, jedoch keine extremen Panikniveaus.

Der DAX ist am Mittwochmorgen bei 24.139 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Zum Xetra-Start gab der Index nach und markierte knapp oberhalb der 24.000-Punkte-Marke das Tagestief. Anschließend stabilisierten die Bullen den Markt und führten ihn nach einer Konsolidierung wieder nach oben. Bis zum Nachmittag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, jedoch gelang es nicht, einen positiven Xetra-Tagesschluss zu erzielen.

Nachbörslich zeigte sich der Markt fester, überschritt die Marke von 24.200 Punkten und beendete den Handelstag schließlich bei 24.208 Punkten. Per Xetra-Schluss standen 20 DAX-Aktien im Plus und 20 im Minus.

Top-Gewinner:

Siemens Energy: +4,86 %

Fresenius: +2,56 %

Fresenius Medical Care: +2,02 %

Top-Verlierer:

Rheinmetall: -2,40 %

Deutsche Börse: -1,95 %

Infineon: -1,85 %

10.12. 09.12. Range 10.12. erwartet Ist Tageshoch 24.241 24.201 Tageshoch 24.258 24.241 Tagestief 24.012 24.080 Tagestief 24.017 24.012 Xetra Schluss 24.110 24.172 Tagesschluss 24.208 24.137 Range (Punkte)* 229 121

*Zeitraum 08:00-22:00 Uhr

