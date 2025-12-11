BÖRSE AKTUELL: Asien-Pazifik unter Druck (11.12.25)

Die Börse Aktuell zeigt zu Wochenbeginn deutliche Risikoaversion. Vor allem Asien-Pazifik-Märkte geraten unter Druck, nachdem starke Verluste bei Oracle (-11%) den Technologiesektor belasten und neue Zweifel an der Rentabilität teurer AI-Capex-Investitionen wecken.

Asien-Pazifik unter Druck

Die Aktienmärkte in Japan, Australien und Hongkong verzeichnen breite Abgaben. Besonders der Technologiesektor wirkt als Belastungsfaktor, ausgelöst durch den deutlichen Kurssturz bei Oracle. Die Unsicherheit über die Profitabilität zukünftiger KI-Investitionen dominiert das Sentiment.

Japans Großindustrie-Sentiment steigt dennoch von 3.8 auf 4.7 - der beste Wert seit Ende 2024. Unterstützend wirken robuste Exporte und höhere Margen durch den schwachen Yen, auch wenn der private Konsum schwächelt.

Die HKMA senkt ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,0 - und folgt damit der Zinssenkung der US-Notenbank. Das ist das niedrigste Niveau seit Oktober 2022.

U.S.-Ausblick: Futures tiefrot

Die US-Index-Futures signalisieren ebenfalls schwache Eröffnungskurse.

Nasdaq - US100: -1,25 %

S&P 500 - US500: -0,90 %

Russell 2000 - US2000: -0,85 %

Auch hier stehen Tech-Aktien aufgrund der Oracle-Zahlen im Mittelpunkt.

Oracle-Einbruch schockt Technologiemärkte

Die Aktie verliert über 11 - nachdem das Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz verfehlt und hohe zukünftige KI-Investitionslasten von rund 300 Mrd. USD bestätigt hat.

Trotz eines sprunghaften EPS-Anstiegs (2,26 USD vs. 1,64 USD), begünstigt durch einen einmaligen Gewinn von 2,7 Mrd. USD, fokussieren Anleger auf...

