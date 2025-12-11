"Advent, Advent"

Wenn die Adventskerzen brennen und das Jahr sich dem Ende neigt, bietet sich ein Rückblick auf Entwicklungen, Erfolge - aber auch Herausforderungen - der vergangenen Monate an. Für den Markt der KMU-Anleihen war 2025 wieder einmal ein spannendes Jahr, geprägt von wichtigen Signalen. Von Stabilisierung über stärkere Diversifizierung bis hin zu ersten Schritten in Richtung Standardisierung. Trotz weiterhin anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat sich der Anleihemarkt behauptet und bereitet sich nun auf das vor, was kommen kann.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...