© Foto: Steffen Trumpf/dpa

Equinor investiert 395,8 Millionen US-Dollar in das Isflak-Ölfeld in der Barentssee. Die erste Produktion wird 2028 erwartet. Die Aktie ist in diesem Jahr 18 Prozent im Minus.Equinor und seine Partner werden mehr als 4 Milliarden norwegische Kronen (395,8 Millionen US-Dollar) in die Entwicklung des Ölfelds Isflak innerhalb der Johan-Castberg-Lizenz in der Barentssee investieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Öllagerstätte Isflak, deren Vorkommen auf rund 46 Millionen Barrel geschätzt werden, wird mittels einer Unterwasseranlage erschlossen, die mit dem Produktionsschiff "Johan Castberg" verbunden ist. Die erste Ölförderung wird laut Equinor im vierten Quartal 2028 erwartet. …