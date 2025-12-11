Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie überschrieben wir mit "Ist ein Ende der Korrektur in Sicht?Nordex - Aktie sendet positive Signale. Bereit für das Comeback". Das war am 02. Dezember. Die Aktie des Windkraftanlagenbauers stand damals noch unter dem Einfluss von Gewinnmitnahmen, erreichte aber mit dem Kursbereich um 25,0 Euro / 24,5 Euro die zentrale Unterstützung. Die Chance auf eine Gegenbewegung, auf ein Comeback war gegeben. Und ...

