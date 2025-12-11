Darmstadt, München (ots) -Das Bio-Handelsunternehmen Alnatura und das führende Bonusprogramm PAYBACK setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und haben die Partnerschaft erneut langfristig verlängert. "Mit PAYBACK erreichen wir unsere Kundinnen und Kunden genau dort, wo ihre Entscheidungen entstehen - und können so den Bio-Einkauf gezielt stärken. Jeder eingelöste Punkt für Bio-Produkte ist ein kleiner Beitrag für mehr ökologischen Landbau und eine nachhaltigere Zukunft.", so Petra Schäfer, Geschäftsführerin von Alnatura.Schon seit über zehn Jahren profitieren Kundinnen und Kunden von Vorteilen bei Alnatura: Punkte sammeln für Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und Bio-Textilien in über 150 Alnatura Super Natur Märkten. "Alnatura ist für uns ein wichtiger Partner im Bereich des nachhaltigen und bewussten Lebensstils. Gemeinsam wollen wir unseren 35 Millionen Kundinnen und Kunden noch mehr Services und attraktive Vorteile bieten und damit die Partnerschaft weiter ausbauen", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.Die PAYBACK App, aktuell genutzt von über 17 Millionen Konsumenten, spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht das Sammeln und Einlösen von Punkten, das Aktivieren von Coupons, mobiles Bezahlen und vieles mehr.Über Alnatura:Das Unternehmen Alnatura wurde 1984 von Götz Rehn gegründet, der bis heute in der Geschäftsführung tätig ist. Für sein Lebenswerk wurde Götz Rehn 2021 mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Alnatura hat laut Kundenmonitor 2025 der Servicebarometer AG die zufriedensten Kundinnen und Kunden in Deutschland (Bestnote im Gesamtranking).2024 wurde das Unternehmen im vierzigsten Jahr seines Bestehens von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis doppelt ausgezeichnet: Alnatura ist sowohl nachhaltigstes Unternehmen in der Branche Nahrungs- und Genussmittel als auch Sieger in der Kategorie Transformationsfeld Natur; damit werden die besonderen Anstrengungen und Lösungen von Alnatura für den Erhalt von Biodiversität und der Regenerierung von Ökosystemen gewürdigt.Aktuell gibt es 154 Alnatura Super Natur Märkte in 73 Städten in 14 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden rund 1.400 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Alnatura Bio-Märkten und europaweit in 18 Ländern in rund 15.000 Filialen verschiedener Handelspartner.Alnatura beschäftigt rund 3.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 230 Lernende. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatz von 1,274 Milliarden Euro.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassTel: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6177206