Laut einer aktuellen Umfrage von Deloitte Österreich und dem Sozialforschungsinstitut Foresight unter rund 400 Unternehmen sieht sich ein Drittel der Betriebe aktuell gezwungen, ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen zurückzufahren. Hauptgründe sind geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftlicher Druck und ein instabiler regulatorischer Rahmen. Besonders belastend empfinden 48?Prozent der Unternehmen das aktuelle "Hin und Her" rund um die Berichtspflichten
