SHANGHAI, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. November wurde auf dem Hauptforum der Global Data Ecosystem Conference 2025 der vollständig onlinebasierte Unternehmensregistrierungsdienst offiziell eingeführt, der auf dem grenzüberschreitenden Digital Trust-System zwischen Shanghai und Singapur basiert. Dieser Dienst trägt dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand für den Versand und die Bearbeitung von notariell beglaubigten Dokumenten in Papierform zu reduzieren. Nach der vollständigen Umsetzung werden singapurische Unternehmen, die in Shanghai investieren und dort Niederlassungen gründen, von schnelleren, einfacheren und sichereren grenzüberschreitenden Dienstleistungsverfahren profitieren, wodurch der gegenseitige Investitionsfluss zwischen Shanghai und Singapur gefördert wird.

Zuvor hatte die Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA) unter der Leitung des Shanghai Data Bureau eine grenzüberschreitende Digital Trust-Service-Plattform eingerichtet und Wege für die grenzüberschreitende Interoperabilität digitaler Identitäten untersucht. Die Initiative zielt darauf ab, die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der grenzüberschreitenden Identitäts- und Dokumentenauthentifizierung zu verbessern, Hindernisse in Bezug auf das grenzüberschreitende Vertrauen abzubauen und die internationale Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern.

Seit Anfang dieses Jahres arbeitet das Shanghai Data Bureau in Kooperation mit der Shanghai Administration for Market Regulation gemeinsam mit der Infocomm Media Development Authority und der Singapore Academy of Law aus Singapur an der Entwicklung des ersten Anwendungsszenarios für die Interoperabilität digitaler Identitäten. Durch die Einführung eines Pilotprojekts auf Basis von dezentralen Identifikatoren (DID) und verifizierbaren Berechtigungsnachweisen (VC) testete das Programm den Prozess der Registrierung ausländischer Unternehmen in Shanghai durch singapurische Unternehmensinvestoren über einen vollständig online abgewickelten Prozess.

Zum ersten Mal wurden die Bevollmächtigungsverhältnisse ordnungsgemäß zeichnungsberechtigter Vertreter singapurischer Unternehmen klar definiert, wodurch das seit langem bestehende Problem der Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit notariell beglaubigter Dokumente wirksam gelöst wurde. Infolgedessen können berechtigte singapurische Unternehmen nun ihre Gewerbeanmeldung in Shanghai abschließen, ohne notariell beglaubigte Dokumente in Papierform einreichen zu müssen.

Künftig werden Shanghai und Singapur Dienstleistungen fördern, die chinesischen Unternehmen bei ihrer Globalisierung helfen. Dabei wird das Modell für Unternehmensgründungen in Singapur angewendet, um chinesischen Unternehmen bei ihrer Expansion in Singapur bequeme Online-Registrierungsdienste anzubieten. Gleichzeitig werden beide Seiten die Bereiche der Zusammenarbeit schrittweise ausweiten und die Einführung grenzüberschreitender digitaler Identitäten und die Interoperabilität elektronischer Dokumente in weiteren Bereichen vorantreiben. Shanghai wird auch weiterhin seine grenzüberschreitende Plattform für die Interoperabilität digitaler Identitäten verbessern, die Entwicklung eines Blockchain-basierten Modells untersuchen und dessen Anwendung auf Länder entlang der Neuen Seidenstraße und benachbarte Regionen ausweiten. Dies wird die Kapazitäten der Stadt zur Identitätsauthentifizierung in Bezug auf Personen und Unternehmen aus dem Ausland stärken und gleichzeitig die Gesamtkapazität der digitalen Identitätsdienste in Shanghai kontinuierlich verbessern.

Quelle: Shanghai Data Bureau

