Die Aktie von Daimler Truck ist heute die stärkste Aktie im deutschen Leitindex DAX. Zuletzt häuften sich positive Analystenkommentare. Insbesondere die Bank of America (BofA) zeigt sich zuversichtlich für die Branche und Daimler Truck. Charttechnisch gelang der Aktie von Daimler Truck ein neues Kaufsignal.In der vergangenen Woche kündigte US-Präsident Donald Trump an, Vorgaben lockern zu wollen, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
