HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe den Verkauf seiner Russland-Sparte in das kommende Jahr verschoben, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe wegen der soliden Entwicklung des Geschäfts insgesamt ein Kauf. Das neue Kursziel resultiere aus den höheren Bewertungskennziffern der Wettbewerber./mf/mis



