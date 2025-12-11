Berlin (ots) -Matthias Deiß (47) vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) bleibt stellvertretender Studioleiter und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Der rbb-Verwaltungsrat bestätigte die Verlängerung bis Mitte 2028, nachdem die Intendantinnen und Intendanten der ARD bereits im September dem Vorschlag zugestimmt hatten.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Der rbb hat mit großer Überzeugung die Verlängerung des Vertrags von Matthias Deiß vorgeschlagen. Die einhellige Zustimmung der Intendantinnen und Intendanten und das Votum unseres Verwaltungsrates bestätigen uns jetzt darin. Wir freuen uns sehr, dass Matthias Deiß seine journalistische Kompetenz und seinen kritischen Geist auch künftig auf dieser wichtigen Position im ARD-Hauptstadtstudio einbringen kann."Als stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio trägt Matthias Deiß gemeinsam mit dem Studioleiter Markus Preiß und der stellvertretenden Studioleiterin Anna Engelke die Verantwortung für die bundespolitische Berichterstattung aus Berlin. Mit beiden moderiert er abwechselnd den "Bericht aus Berlin", dessen Marktanteil sich kontinuierlich über die letzten fünf Jahre von 6,5 Prozent (2020) auf 10,7 Prozent (2024) steigerte.Seit 2021 ist Deiß in der Studioleitung des ARD-Hauptstadtstudios. Zuvor war er Redaktionsleiter des investigativen ARD-Politikmagazins "Kontraste", entwickelte die Sendung vor allem im Digitalen weiter und moderierte sie übergangsweise. Für seine journalistische Arbeit wurde Deiß mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "Medienpreis Politik des Deutschen Bundestags", mit dem "Prix Europa" und als "CNN-Journalist of the Year 2013". Matthias Deiß studierte in München an der Ludwig-Maximilians-Universität Politikwissenschaft und Journalistik und besuchte dort die Deutsche Journalistenschule. Er ist Mitglied des Kuratoriums der "Electronic Media School" (EMS).Das ARD-HauptstadtstudioIm ARD-Hauptstadtstudio entsteht die bundespolitische Berichterstattung für die gesamte ARD. Die rund 70 Korrespondentinnen und Korrespondenten liefern tagesaktuelle Beiträge, Analysen und Kommentare für die Radioprogramme der ARD, die Nachrichtenformate im Ersten und in den Dritten Programmen, für tagesschau24 und tagesschau.de. Darüber hinaus entstehen im ARD-Studio an der Spree der wöchentliche "Bericht aus Berlin", "Brennpunkt"-Sendungen zur Bundespolitik, Angebote für Social Media sowie Sondersendungen zu Wahlen, Parteitagen und bei Staatsbesuchen. Im Podcast "Berlin Code" schauen Korrespondentinnen und Korrespondenten gemeinsam mit Linda Zervakis jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik. Auch phoenix hat einen eigenen Redaktions- und Produktionsstab vor Ort im ARD-Hauptstadtstudio. Eröffnet wurde das ARD-Hauptstadtstudio am 22. Mai 1999, die Federführung liegt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation+49 30 22881100presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6177227