London (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat zum dritten Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt und den Zielkorridor auf 3,50 bis 3,75% festgelegt, so Daniel Siluk, Portfolio Manager and Head of Global Short Duration and Liquidity bei Janus Henderson Investors.Die Botschaft sei jedoch klar gewesen: Die Ära der präventiven Lockerung sei vorbei. In ihrer Dezember-Erklärung habe die FED betont, dass künftige Schritte datenabhängig seien. Damit vollziehe sie einen klaren Wechsel zu einem Ansatz, bei dem von Sitzung zu Sitzung entschieden werde. Vorsitzender Powell habe diese Haltung in seiner Pressekonferenz bekräftigt - er habe die aktuelle Zinssenkung als "umsichtige Anpassung" und nicht als Beginn eines neuen Zyklus bezeichnet. ...

