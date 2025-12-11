Linz (www.anleihencheck.de) - Händler preisen inzwischen mit über 50% Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der EZB im Jahr 2026 ein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auslöser seien jüngste Aussagen von Isabel Schnabel gewesen, die eine Straffung nicht ausgeschlossen habe. Die Spekulationen hätten europäische Anleiherenditen nach oben getrieben: Fünfjährige Bundesanleihen seien auf 2,52% gestiegen, den höchsten Stand seit März. Analysten würden jedoch vor überzogenen Erwartungen warnen, einige Zinserhöhungen erst 2027 als realistisch sehen. (11.12.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de