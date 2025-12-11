Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der schwedischen Volkswirtschaft setzt sich 2026 der Aufschwung fort, sodass mit einem deutlichen Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) gerechnet werden kann, so Marion Dezenter, Senior Country Analyst von der Helaba.Das BIP werde voraussichtlich um 2,5% zulegen, beinahe doppelt so stark wie im Durchschnitt der Eurozone (1,4%). Einen wichtigen Part hätten dabei der private Verbrauch und die Investitionen. Der Joker sei die Fiskalpolitik, die beiden Impulse gebe. ...

