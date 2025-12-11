Wien (www.anleihencheck.de) - Zur Wochenmitte ging es gestern am europäischen Aktienmarkt gemächlich zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Angesichts der Leitzinsentscheidung der FED am Abend hätten sich Anleger kaum aus der Deckung gewagt. Die Zinssenkung habe im Vorhinein als ausgemachte Sache gegolten; man habe sich vielmehr Hinweise auf den von der FED vorgesehenen geldpolitischen Kurs erhofft. Die gestern vernommene Wartestellung, die auch dem sonst leeren Makrokalender geschuldet gewesen sei, habe sich in einem eher verhaltenen Handelsverlauf gezeigt. Am stärksten hätten Auto- und Zuliefererwerte Federn lassen müssen, Energie- und Bankentitel hätlten sich verhältnismäßig gut gehalten. ...

