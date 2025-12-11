Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat den Leitzins wie erwartet gestern bei 2,25% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz einer widerstandsfähigeren Wirtschaft halte die Notenbank das aktuelle Zinsniveau für angemessen, um die Folgen des Handelskonflikts abzufedern. Gouverneur Tiff Macklem habe betont, dass die jüngsten Daten eine robuste Konjunktur zeigen würden, gleichzeitig aber noch wirtschaftliche Unterauslastung bestehe, was die Inflation nahe dem Ziel von 2% halte. Die Zentralbank habe bekräftigt, dass der Zinssatz sich am unteren Ende des neutralen Bereichs befinde. Nach der Entscheidung sei der kanadische Dollar (CAD) leicht gefallen, während Staatsanleihen zugelegt hätten. Zuletzt habe die Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von 2,6% im dritten Quartal und einem kräftigen Beschäftigungsanstieg überrascht. (11.12.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...