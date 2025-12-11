Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS baut ihr Angebot an börsengehandelten Fonds (ETFs) aus, die Anleihen mit gleicher Restlaufzeit bündeln, so die Experten von "FONDS professionell".So lege die Deutsche-Bank-Tochter unter ihrer ETF-Marke Xtrackers den "Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond ETF" (ISIN LU3152892546/ WKN DBX0XS) sowie den "Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond ETF" (ISIN LU3152892629/ WKN DBX0XT) auf. Beide Vehikel seien am 8. Dezember an der Deutschen Börse notiert worden und eine Pauschalgebühr von 0,12 Prozent ausweisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
