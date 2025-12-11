Volvo Trucks stellt eine neue E-Lkw-Variante für die mittelschwere Klasse vor: Den Volvo FL Electric gibt es jetzt auch als 14-Tonner mit Radständen zwischen 3,8 und 6,5 Metern. Der Produktionsstart ist für die zweite Hälfte 2026 vorgesehen. Wir liefern die bisher bekannten technischen Daten. Der FL Electric ist bei Volvo Trucks der typische mittelschwere Lkw der 16- und 18-Tonnen-Klasse. Das Modell haben die Schweden seit 2019 im Portfolio. Sieben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.