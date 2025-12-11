EnBW mobility+ bekommt einen neuen CEO: Der Schnellladeanbieter des Stromkonzerns EnBW hat Martin Roemheld engagiert, der zuvor bereits die Ladetochter des VW-Konzerns Elli gegründet hat und zuletzt als globaler Produktchef beim Ladeanbieter BP Pulse in London tätig war. Wir haben mit Roemheld über seine Pläne für EnBW mobility+ gesprochen. Martin Roemheld ist ein echtes Urgestein der Branche und bringt zu EnBW mobility+, dem Marktführer unter den ...

