© Foto: Bastian - Caro / Bastian

Der Börsenbetreiber Deutsche Börse kündigte am Dienstag an, künftig regelmäßig Aktien zurückzukaufen und weiterhin aktiv nach Fusionen und Übernahmen zu suchen.Das sei Teil der Strategie für die kommenden drei Jahre. Das Rückkauf-Programm ist der erste unter der Führung von CEO Stephan Leithner, der Anfang dieses Jahres die Leitung übernommen hat und am Mittwoch den Investoren vorgestellt wurde. Die Deutsche Börse erklärte, 2026 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro zu starten. Das Unternehmen hat im Jahr 2025 bereits rund 500 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückgekauft - so viel wie seit 2005 nicht mehr in einem einzelnen Jahr. Zwischendurch gab es immer wieder …