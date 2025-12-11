Warpe (ots) -Die Bedrohungslage wächst rasant: Laut einer aktuellen Bitkom-Studie verursachen Cyberangriffe, Datendiebstahl und Industriesabotage inzwischen Schäden von fast 300 Milliarden Euro jährlich in der deutschen Wirtschaft. Besonders Ransomware treibt die Kosten in die Höhe - jedes siebte Unternehmen zahlte in den vergangenen zwölf Monaten Lösegeld, um sensible Daten nicht im Netz wiederzufinden.Cyberangriffe sind längst kein Randphänomen mehr; sie treffen vom Mittelständler bis zum Konzern jeden. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen ihre Sicherheitsbudgets klüger einsetzen können, welche Fehler besonders teuer werden und warum Prävention immer günstiger ist als Schadensbegrenzung.Der blinde Fleck MittelstandGerade im Mittelstand fehlt häufig das Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit. Veraltete IT-Strukturen, fehlende Fachkräfte und begrenzte Budgets führen dazu, dass Sicherheitsmaßnahmen eher stiefmütterlich behandelt werden. Viele Unternehmen verlassen sich auf Basisschutz, der längst nicht mehr ausreicht. Während große Konzerne auf professionelle Sicherheitsabteilungen zurückgreifen können, sind kleine Betriebe oft auf sich gestellt. Ein einzelner Angriff kann hier schnell zum Stillstand führen - mit Folgen, die von Produktionsausfällen über Datenverlust bis hin zur existenziellen Bedrohung reichen.Hinzu kommt, dass Cyberkriminalität längst automatisiert abläuft. Angreifer scannen permanent das Netz nach ungeschützten Systemen und wer dort auftaucht, wird früher oder später attackiert. Entscheidend ist also nicht, ob man Ziel wird, sondern wann. Besonders gefährdet sind die sogenannten "low hanging fruits": Unternehmen mit leicht ausnutzbaren Schwachstellen, die kaum Abwehrmechanismen haben. Die geringe Widerstandskraft vieler Mittelständler macht sie zu idealen Zielen, denn der Aufwand für Kriminelle ist gering, aber der potenzielle Schaden enorm.Technik allein reicht nichtDie größte Schwachstelle liegt jedoch selten in der Technik, sondern im Menschen. Fehlende Schulungen, unbedachte Klicks auf Phishing-Mails oder die Nutzung privater Geräte im Firmennetzwerk eröffnen Angreifern den direkten Zugang. Selbst moderne Sicherheitslösungen wirken nur, wenn sie auch verstanden und konsequent angewendet werden. Eine nachhaltige Schutzstrategie setzt daher immer beim Bewusstsein an: IT-Sicherheit muss im Alltag verankert sein - nicht als Pflichtübung, sondern als Routine.Viele Unternehmen reagieren erst, wenn ein Vorfall bereits eingetreten ist. Dann beginnt hektischer Aktionismus: Firewalls werden nachgerüstet, Softwarelizenzen gekauft, Schulungen angesetzt. Doch ohne klare Struktur verpuffen solche Maßnahmen schnell. Sinnvoller ist ein fundiertes, aber schlankes Security Assessment, das systematisch die größten Schwachstellen aufzeigt. Es liefert eine belastbare Grundlage, um Prioritäten zu setzen und Mittel gezielt einzusetzen. Ein solcher Überblick kostet wenig, spart aber im Ernstfall Millionen.Sicherheitskultur statt EinzelmaßnahmenWirksame IT-Sicherheit entsteht nicht durch punktuelle Projekte, sondern durch kontinuierliche Prozesse. Systeme verändern sich, Angriffswege ebenso; daher müssen auch Schutzmechanismen regelmäßig überprüft und angepasst werden. Viele Unternehmen behandeln das Thema noch immer wie ein Projekt, das nach Abschluss abgehakt wird. Doch Sicherheit ist kein Zustand, sondern eine Haltung. Sie muss im Unternehmen gelebt und von der Führung vorangetrieben werden.Eine Sicherheitskultur entwickelt sich, wenn Technik, Organisation und Mensch ineinandergreifen: klare Zuständigkeiten, regelmäßige Tests, Schulungen und transparente Kommunikation. Nur so lässt sich vermeiden, dass einzelne Schwachstellen die gesamte Infrastruktur gefährden. Wer seine Belegschaft einbindet, schafft die Grundlage für Resilienz, also die Fähigkeit, Angriffe zu überstehen, ohne handlungsunfähig zu werden.Gleichzeitig wächst mit der Digitalisierung auch die Angriffsfläche. Cloud-Dienste, vernetzte Produktionsanlagen und mobile Endgeräte erweitern die Möglichkeiten, aber auch die Risiken. Wer Sicherheitsaspekte erst im Nachhinein berücksichtigt, riskiert teure Nachbesserungen und Vertrauensverluste. Deshalb sollte IT-Sicherheit von Beginn an Teil jedes Digitalprojekts sein - als integraler Bestandteil, nicht als nachträgliche Ergänzung.Fazit: Schutz ist wirtschaftliche VernunftCyberangriffe gehören heute zu den größten Geschäftsrisiken. Ihre Folgen reichen weit über technische Schäden hinaus: Sie bedrohen Reputation, Kundenvertrauen und die Existenz von Unternehmen. Prävention ist daher keine Frage der Unternehmensgröße, sondern der Verantwortung. Über Jörn Runge:Jörn Runge und Torben Runge sind IT-Experten und die Geschäftsführer der TORUTEC GmbH. Mit TORUTEC setzen sie neue Standards in der Branche. Sie fungieren als externe IT-Abteilung und unterstützen Unternehmen dabei, ihre IT-Prozesse schlanker zu gestalten und langfristige Stabilität in ihre Systeme zu bringen. Das 25-köpfige Expertenteam bietet ein Gesamtpaket an, das von verlässlichen IT-Strukturen über Datensicherheit bis zu Automatisierungen reicht.