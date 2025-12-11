Die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium führen in diesem Jahr die Liste der Top-Performer an. Bei deutlich geringerem Medieninteresse befindet sich aber auch ein anderes Metall aktuell auf einer beeindruckenden Rekordfahrt. Trotz sich eintrübender Konjunkturperspektiven legte der Kupferpreis 2025 um 33 Prozent zu und markierte in dieser Woche sogar ein neues Rekordhoch bei 11.695 Dollar. Kupfer gilt als einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE