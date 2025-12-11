Kurz vor Warren Buffetts Abschied als CEO verlässt mit Todd Combs ein Schlüsselfigur Berkshire Hathaway. Auch weitere Führungskräfte gehen und das Unternehmen stellt sich organisatorisch neu auf. Was bedeutet das für Anleger? Bei Berkshire Hathaway stehen die Zeichen auf Wandel: Nur wenige Wochen vor dem Abschied von Star-Investor Warren Buffett als CEO verlässt mit Todd Combs einer seiner wichtigsten Vertrauten das Unternehmen. Combs, der seit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.