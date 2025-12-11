Die AeroVironment-Aktie kam gestern mit einem Kursverlust von fast -13% mächtig unter die Räder und setzte damit ihren dramatischen Kurssturz der letzten Wochen unvermindert fort. In den beiden letzten Monaten hat der Drohnenhersteller satte -40% seines Werts eingebüßt. Warum trennen sich Anleger in Scharen von ihren AeroVironment-Aktien und liegen sie damit richtig? Beeindruckendes Wachstum Auslöser des gestrigen Kurseinbruchs der AeroVironment-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
