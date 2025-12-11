Freudenberg bietet einen überraschend hohen Preis für Nilfisk. Großaktionäre wie die Lego-Familie unterstützen den Deal - doch ein Bieter könnte alles kippen.Der deutsche Familienkonzern Freudenberg will Nilfisk übernehmen und bewertet den dänischen Hersteller industrieller Reinigungsgeräte mit rund 3,8 Milliarden Dänische Kronen (rund 508,75 Millionen Euro). Das Angebot umfasst 140 Dänische Kronen (5,78 Euro) in bar je Aktie. Nilfisk bestätigte das Angebot am Donnerstag und sprach sich für eine Annahme aus. Die Aktie von Nilfisk sprang am Donnerstag über 34 Prozent nach oben und notierte bei 138,10 Dänische Kronen (Stand 10:43 Uhr MEZ). Strategiewechsel nach schwierigen Jahren Der Vorstand …

