Bad Wimpfen (ots) -Lidl feiert zum fünften Mal in Folge einen Erfolg bei den "V-Label-Awards": Die vegane Produktlinie "Vemondo" wurde erneut mit dem "Eigenmarken-Award" ausgezeichnet. In den Kategorien "Fleisch- und Fischalternativen", "Vegane Brotaufstriche" sowie "Milch- und Molkereialternativen" setzen sich die vegane Levervurst Schnittlauch, die Nuss-Nougat-Creme und der "No Ghurt" durch. Die Awards werden von der Nichtregierungsorganisation ProVeg ausgerichtet, die mit dem V-Label seit 1996 vegane und vegetarische Produkte kennzeichnet.Die Experten der Organisation ProVeg bewerteten die "Vemondo"-Produkte nach den Kriterien "Gesundheit", "Marketing & Design", "Marktpotenzial" und "Nachhaltigkeit" für die Shortlist. Anschließend überzeugten die Artikel die Fach-Jury aus den Bereichen Gastronomie, Food-Tech und Markenentwicklung hinsichtlich Geschmack, Textur und Geruch bei der Blindverkostung. Auch in der öffentlichen Abstimmung punkteten Produkte der Lidl-Eigenmarke."Die fünfte Auszeichnung mit dem V-Label-Award bestätigt die hohe Qualität unserer Eigenmarke 'Vemondo'. Wir freuen uns, dass die 'Vemondo'-Produkte als Gewinner bei Experten und Verbrauchern hervorgehen. An diesen Erfolg wollen wir bei der Weiterentwicklung unseres veganen Sortiments anknüpfen, um den Kunden das beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum günstigen Lidl-Preis zu bieten. Dazu gehen wir aktuell beispielsweise mit einem Start-up-Wettbewerb für den besten veganen Käse-Ersatz einen neuen Weg", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung und Co. KG.Lidl macht pflanzenbasierte Ernährung für alle zugänglich und erschwinglichRund 1000 mit dem V-Label gekennzeichnete Artikel sind über das Jahr verteilt in allen Lidl-Filialen erhältlich. Neben den tierischen Pendants finden Kunden unter der Eigenmarke "Vemondo" pflanzliche Produkte vom Brotaufstrich über vegane Joghurtalternativen und Desserts bis hin zu Fleischalternativen. Einen veganen Warenkorb bietet Lidl einer aktuellen ProVeg-Studie zufolge mittlerweile sogar 18 Prozent günstiger an als ein vergleichbares tierisches Angebot. Damit erleichtert der Lebensmitteleinzelhändler den Zugang zu einer pflanzenbasierten Ernährung ohne finanzielle Nachteile.