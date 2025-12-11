LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 330 auf 310 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber nicht ausreichen, um die Marktstimmung kurzfristig zu ändern. So habe der Konzern zwar wesentliche Bedenken adressiert, doch gebe es nun neue Variablen, die zunächst neue Herausforderungen bringen könnten. Das gelte etwa neue Finanzierungs- und Entwicklungsoptionen in der Zusammenarbeit mit Kunden, die für mehr Flexibilität oder weniger Schuldenaufnahme sorgten. Allerdings seien die genauen Auswirkungen unklar./rob/edh/mis



