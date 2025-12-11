Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat gestern Abend zum dritten Mal in Folge die Leitzinsen in den USA gesenkt, so die Börse Stuttgart.Mit einer Reduktion um 25 Basispunkte liege der Zielkorridor für den US-Leitzins nun bei 3,50% bis 3,75%. Die US-Notenbank habe mit ihrer Zinssenkung ihren vorsichtigen Kurs fortgesetzt. Im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) hätten sich aber erneut deutlich unterschiedliche Meinungen gezeigt: Während sich eine Mehrheit für die Reduktion ausgesprochen habe, hätten einzelne Mitglieder entweder einen stärkeren oder gar keinen Zinsschritt befürwortet. ...

